Ônibus é assaltado na Avenida Brasil

A Semove afirma estar colaborando com as autoridades para identificar os responsáveis - Foto: Reprodução - TV Globo

Um ônibus da viação Evanil foi assaltado na Avenida Brasil, na manhã desta quinta-feira (13), enquanto realizava o trajeto de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, até Vila Isabel, na Zona Norte. O motorista do veículo conduziu os passageiros à 20ª DP (Vila Isabel) para prestar depoimento sobre o caso. A ocorrência segue em andamento.

Por meio de nota, a Semove, Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio, afirmou que lamenta que os passageiros e o motorista tenham sido submetidos a momentos de violência no interior do transporte público. "A Semove ressalta que colabora com as autoridades de segurança em ações de prevenção e repressão e pede a ajuda de todos na identificação dos criminosos, solicitando que as informações sejam encaminhadas ao Disque Denúncia", informou o comunicado.

Assaltos em ônibus

Ainda neste ano, no dia 28 de fevereiro, outro caso semelhante foi registrado, quando um ônibus de turismo vindo de São Paulo foi assaltado na via expressa, perto de Ramos, na Zona Norte. Os pertences das vítimas foram levados e os criminosos fugiram. Em janeiro, também ocorreu outro caso em que criminosos assaltaram um ônibus próximo à Penha. Os passageiros foram ameaçados e tiveram seus pertences levados. Os criminosos atiraram dentro do ônibus, o que resultou em um passageiro atingido, que precisou ser levado ao hospital.