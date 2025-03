Prefeitura de São Gonçalo encaminha para vagas de emprego nesta sexta-feira (14)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar, através da Subsecretaria de Trabalho e em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), mais uma edição do Programa Oportunidades, disponibilizando mais de 90 vagas de emprego em diversas áreas para os gonçalenses. Esta edição acontecerá no Pátio Alcântara, das 10h às 16h, desta sexta-feira (14). O programa visa encaminhar gonçalenses para vagas de emprego.

O Oportunidades tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Durante a realização do programa serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, além de serviços para quem é Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

Leia também:

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Suderj abre inscrições para instituições interessadas em assistir jogos gratuitamente no Maracanã

Confira a lista das vagas que serão disponibilizadas a seguir:

- 20 vagas para motorista de ônibus urbano: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, com resolução 789, com habilitação na categoria D ou E, para pessoas com fundamental incompleto e idade entre 22 e 60 anos;

- 20 vagas para motorista de ônibus rodoviário: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, com resolução 789, habilitação na categoria D ou E, com ensino fundamental incompleto e idade entre 22 e 60 anos;

- 15 vagas para manobreiro: para pessoas de ambos os sexos, com habilitação categoria D, sem experiência na área, com ensino fundamental incompleto e idade entre 20 e 60 anos;

- 15 vagas para empregada doméstica: para pessoas do sexo feminino, com experiência comprovada, com fundamental completo e idade entre 20 e 45 anos;

- 15 vagas para babá: para pessoas do sexo feminino, com experiência comprovada, com ensino médio completo e idade entre 20 e 30 anos;

- 5 vagas para soldador: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, para pessoas com fundamental completo e idade entre 25 e 55 anos;

- 3 vagas para ajudante de serralheiro de alumínio: para pessoas do sexo masculino, com experiência na área, com habilitação, com ensino fundamental incompleto e idade entre 20 e 40 anos.

Serviço:

O Programa Oportunidades será realizado no segundo piso do Pátio Alcântara, na Rua Carlos Gianelli, s/n – Alcântara, nesta sexta-feira (14), das 10h às 16h.