Capotamento na RJ-104 deixa um homem ferido e causa congestionamento

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira e exigiu a interdição de uma faixa da via - Foto: Reprodução

Um homem ficou ferido em um capotamento de carro na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), na localidade conhecida como “descida da Caixa D’Água”, próximo ao Fonseca, na manhã desta quinta-feira (13). Por causa do acidente, o local apresenta congestionamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 5h40. Quando chegaram ao local, constataram que a vítima, um homem de 40 anos, sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento dos bombeiros, mas se negou a ir ao hospital.

Por causa do acidente, uma faixa da via precisou ser interditada, o que causou congestionamento até o bairro Tribobó, em São Gonçalo. Agentes da Polícia Militar e da Nit Trans estiveram no local até às 7h11 para orientar o trânsito.