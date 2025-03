Guarda Municipal de Niterói realiza concurso no próximo domingo (16)

O concurso público para a Guarda Municipal de Niterói acontece neste domingo (16) com o recorde nacional de inscrições para seleções deste tipo. Ao todo, 70.205 candidatos vão realizar o exame intelectual em Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo. O número supera o recorde anterior, de 60 mil inscritos, da Guarda Municipal de Fortaleza.

O concurso prevê o preenchimento imediato de 209 vagas, além da formação de cadastro de reserva para futuras convocações. As inscrições foram realizadas entre 2 de dezembro de 2024 e 9 de janeiro de 2025 pelo site https://selecon.org.br.

Leia também:

Águas de Niterói abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz 2025

Flamengo vence Fluminense por 2 a 1 e sai na frente em busca do título carioca

O Instituto Brasileiro de Seleções e Concursos (Instituto Selecon) é o responsável pela gestão e realização do concurso. O salário bruto inicial para o cargo de guarda municipal é de R$ 4.858,28.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, destacou a importância da realização do concurso.

“Desde o primeiro mandato do prefeito Rodrigo Neves a Prefeitura investe em segurança, mesmo não sendo atribuição do Município. Com os concursos já realizados, conseguimos aumentar significativamente a presença da Guarda na cidade. Temos uma Guarda presente nas ruas e próxima da população. A meta do Município é atingir mil agentes. Antes disso, estaremos com mais guardas municipais nas ruas trabalhando em Regime Adicional de Serviço (RAS) já no mês de março. Estamos investindo na valorização dos nossos agentes com cursos de especialização e reciclagem. Temos uma das melhores guardas do país e o resultado se reflete no número de inscritos”, afirmou Gilson Chagas.

Curso de formação dos aprovados - O curso de formação profissional será realizado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) seguindo a matriz curricular nacional do Ministério da Justiça para guardas municipais. A carga total será de 544 horas com atividades teóricas e práticas. Dentre as disciplinas oferecidas, estão Direito Penal e Processual Penal; Técnicas de Abordagem; Gestão e Mediação de Conflitos; Defesa Pessoal; Legislação de Trânsito; Legislação Ambiental e Legislação de Posturas Municipais.

Fazem parte do corpo docente membros da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, além de especialistas, mestres e doutores de diversas instituições de ensino superior.

Os candidatos aprovados deverão apresentar, na etapa de admissão, documentos como identidade, CPF, certidões de nascimento ou casamento, além de exames médicos como audiometria e teste ergométrico.

O secretário de Ordem Pública de Niterói, Gilson Chagas, explicou ainda que a chegada dos novos guardas visa melhorar ainda mais a assistência à população. Os agentes serão preparados e treinados de acordo com a matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) por profissionais especializados nas disciplinas exigidas.

Histórico e Investimentos - O último concurso para a Guarda Municipal de Niterói foi realizado em abril de 2019, oferecendo 142 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos aprovados passaram por provas teóricas e testes de capacidade física.

Desde 2013, a Prefeitura de Niterói tem investido na valorização da Guarda Municipal. O efetivo passou de 300 para 714 agentes com os concursos realizados. Além disso, foram implementados o Regime Adicional de Serviço (RAS), o plano de cargos e salários e a construção da Cidade da Ordem Pública, com instalações modernas para o trabalho da corporação.