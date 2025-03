Flamengo vence Fluminense por 2 a 1 e sai na frente em busca do título carioca

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 e largou na frente pelo título do Carioca, nesta quarta-feira (12), no Maracanã. O Rubro-Negro abriu o placar cedo, com Wesley, e viu a equipe Tricolor tomar conta do jogo em seguida.

O gol não veio e no segundo tempo o Flamengo ampliou com Juninho. No fim da partida, Keno liderou a reação com bonito gol de cabeça, que recolocou a sua equipe no páreo. A partida decisiva será realizada no domingo, novamente no Maracanã. O Flamengo terá a vantagem do empate.

