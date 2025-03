Chuvas chegam, alagando ruas e provocando falta de luz no Rio e Niterói (vídeo)

Depois de longos dias de calor intenso e sol forte, as chuvas voltaram ao Rio de Janeiro, em consequência de uma frente fria que chegou à região, no fim da tarde dessa quarta-feira (12). No Rio, 'choveu' granizo em alguns pontos e também houve alagamentos em ruas da região Central da cidade. A Ponte Rio-Niterói também teve tráfego lento e retenções, a partir do início da noite, também por causa do fluxo intenso em direção à Niterói.

Leia também:

Após deixar Viradouro, Erika Januza participa de Carnaval na África do Sul

Flamengo vence Fluminense por 2 a 1 e sai na frente em busca do título carioca

Em Niterói, regiões da Zona Sul da cidade também tiveram problemas por causa da chuva, que chegou acompanhada de ventos fortes. Em áreas de Icaraí e de São Francisco, houve falta de energia. O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói emitiu um alerta sobre a formação de núcleos de precipitação sobre a Baía de Guanabara, que se deslocam em direção à cidade. Segundo o órgão, as chuvas devem continuar nessa quinta-feira (12).

Ponte Rio-Niterói - O tráfego na Ponte Rio-Niterói registrou retenções no sentido Niterói na noite desta quarta-feira (12). Por volta das 18h55, o tempo de travessia chegava a 45 minutos, com lentidão na praça do pedágio e na saída para a Avenida Jansen de Mello.