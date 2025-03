Após pedir perdão a abusadores em culto, Baby do Brasil é criticada na web

Baby do Brasil em culto - Foto: Divulgação

Baby do Brasil em culto - Foto: Divulgação

A cantora Baby do Brasil, 72, sugeriu ao público de um culto em uma casa de festas em São Paulo na segunda-feira (10) que vítimas de violência sexual devem relevar os crimes — especialmente se for entre familiares.

“Perdoa tudo o que você tiver em seu coração hoje, neste lugar. Perdoa. Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi da família, perdoa”, disse a vocalista da banda Novos Baianos. O vídeo do momento viralizou na web e causou revolta entre internautas, que comentaram o assunto.

“A cultura do silêncio não pode vencer! A fala de Baby expõe uma realidade brutal: no Brasil, por décadas, abusos foram minimizados, ignorados e até romantizados. O ‘perdoa’ como resposta automática só beneficia agressores e perpetua o ciclo de violência”, escreveu uma das usuárias do X, antigo Twitter.

No Carnaval de 2024, Baby se envolveu em uma polêmica com Ivete Sangalo. Enquanto participava do trio da baiana, começou a fazer uma pregação, afirmando que o apocalipse deveria acontecer entre cinco e 10 anos.

Ela se converteu ao evangelismo em 1999 e fundou a igreja Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome de Jesus e se intitula como popstora — uma junção de estrela pop com pastora.

A CNN entrou em contato com a assessoria da cantora, que não se posicionou sobre o assunto.