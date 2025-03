Bandidos armados invadem Estúdios Globo e assaltam funcionários

Três bandidos armados invadiram os Estúdios Globo, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na manhã da última segunda-feira (10/3). Eles fizeram funcionários da emissora reféns e roubaram celulares.

O ataque aconteceu próximo ao set do Resort Albacoa, que pertence à novela Mania de Você. De acordo com o Notícias da TV, não haviam gravações no local.

Os trabalhadores foram rendidos e não teriam reagido à ação dos criminosos, que fugiram, momentos depois, pulando o muro e roubando um carro.

A polícia segue investigando o caso, mas, segundo relatos, a situação gerou um clima de insegurança entre os funcionários da Globo. A emissora estaria tentando minimizar os danos e manter a gravação da novela, que está na reta final, sem qualquer alteração.

No horário da invasão, agentes faziam uma operação na comunidade Dois Irmãos, que fica próximo aos estúdios, para combater o tráfico de drogas.