Douglas Gomes deixa a Alerj e reassume mandato em Niterói

O deputado estadual Douglas Gomes (PL) anunciou, nesta quarta-feira (12), sua saída da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para reassumir o mandato de vereador em Niterói. O parlamentar, que fez história ao ser o mais votado da cidade em 2024, com 16.369 votos, destacou que a decisão foi motivada pela busca por independência política.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Douglas assinou o ofício comunicando sua volta à Câmara Municipal de Niterói e reforçou que não aceitará “ter seu mandato controlado”.

“Estive por alguns dias como deputado estadual na Alerj e, de forma alguma, vou aceitar ser tolhido ou ter o meu mandato controlado. Eu prezo pela independência. Por isso, volto para a Câmara Municipal de Niterói, onde é o meu mandato, e não sou suplente, e onde tenho total independência para trabalhar”, declarou.

Douglas assumiu temporariamente uma vaga na Alerj após a nomeação de Douglas Ruas (PL) para o cargo de secretário estadual das Cidades, na gestão do governador Cláudio Castro (PL). Com a saída de Dr. Serginho (PL) para assumir a Prefeitura de Cabo Frio, a movimentação abriu espaço para o parlamentar na Alerj.

Mesmo com a oportunidade no Legislativo estadual, Douglas preferiu retornar ao seu cargo de origem em Niterói, onde já se consolidou como liderança da direita na cidade. Segundo o vereador, sua trajetória política seguirá com foco em voos mais altos. Em entrevista ao Cidade de Niterói, ele confirmou que será candidato a deputado federal em 2026 e que disputará a Prefeitura de Niterói em 2028.

A decisão ganha ainda mais relevância após a derrota do deputado federal Carlos Jordy (PL) nas eleições municipais de 2024, quando o candidato perdeu para o atual prefeito, Rodrigo Neves (PDT). Com isso, Douglas Gomes passa a ser apontado como o nome da oposição para a próxima disputa pela prefeitura.

No último dia 5 de março, Douglas Gomes esteve em Mambucaba, na Costa Verde, onde participou de um evento ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reforçando sua proximidade com a base bolsonarista.

Natural de Niterói, Douglas tem 34 anos, é cristão e conservador. Cresceu na Comunidade do Sabão, no Centro da cidade, e iniciou sua trajetória política em 2020, quando foi eleito vereador com 2.416 votos.

Nas eleições municipais de 2024, ele bateu o recorde de maior votação da história de Niterói para o cargo de vereador, com mais de 16 mil votos. O recorde anterior pertencia a Felipe Peixoto, que havia alcançado 8.206 votos em 2008.