Eduardo Costa tem pedido de habeas corpus negado em processo movido por Fernanda Lima

O cantor Eduardo Costa, de 46 anos, teve um pedido de habeas corpus negado pela Justiça, em uma ação movida pela apresentadora Fernanda Lima. O músico foi condenado a 8 meses de serviços comunitários no Rio além do pagamento de uma multa.

A confusão entre os dois famosos teve início em 2018. O sertanejo se revoltou com um discurso feminista da apresentadora realizado no programa Amor e Sexo, da Globo.

Na ocasião, o músico postou um vídeo nas redes sociais, no qual falava: "Essa imbecil com esse discurso esquerdista! Ela pode ter certeza de uma coisa, a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está".

Devido a repercussão, Eduardo apagou o vídeo e se desculpou pela atitude: "Me arrependo profundamente. Fui um babaca naquele momento. Poderia ter me posicionado de outra forma, de forma mais leve. Temos que respeitar a posição de cada um e acho que fui desrespeitoso com a Fernanda Lima."

A apresentador decidiu entrar na justiça contra o sertanejo, que foi condenado a "oito meses de detenção, em regime aberto, e o pagamento de 26 dias-multa, no valor unitário de um salário mínimo (R$ 1.518,00), pela prática do crime de difamação, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços comunitários, pelo mesmo tempo da pena de detenção".

O sertanejo tenta se livrar da pena de cumprir serviços comunitários no Rio.