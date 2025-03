Vasco busca renovação com Léo Jardim até o fim de 2028

O Vasco iniciou conversas para renovar o contrato de uma das principais peças de seu elenco. O goleiro, Léo Jardim, tem vínculo com o clube apenas até o fim de dezembro deste ano. A intenção do Cruzmaltino é estender até o fim de 2028.

Com o vínculo atual, Jardim poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de junho e, com isso, deixar o Vasco de graça. A renovação do goleiro, que é visto como uma das bases defensivas do time, virou prioridade da diretoria.

Léo Jardim foi contratado em 2023 e rapidamente se consolidou como titular. Ao todo, ele entrou em campo 118 vezes pelo Vasco. Antes do Cruzmaltino, ele atuou por Grêmio, Rio Ave e Boavista, de Portugal, e pelo Lille, da França.