Conta de luz vai aumentar; Aneel aprova aumento de tarifa no Rio

A tarifa da conta de luz para moradores do Rio deve aumentar nas próximas semanas. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um reajuste de 1,31% nas contas de consumidores considerados de baixa tensão (residenciais e rurais) que sejam atendidos pela distribuidora Enel Rio. A mudança passa a valer a partir do próximo sábado (01).

Segundo a Aneel, a mudança faz parte da previsão de reajuste anual, levando em conta os custos operacionais, investimentos e variações do setor elétrico previstos no contrato firmado com a concessionária. Além do reajuste para residenciais, a Agência também anunciou uma queda de 3,35% na tarifa para clientes industriais.

Leia também:

➢ Passagem de frente fria traz chuva e queda de temperatura para o fim desta semana; Confira a previsão

➢ Obras do MUVI: mudança de trânsito no Porto da Madama acontece a partir desta quarta (12)