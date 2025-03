Obras do MUVI: mudança de trânsito no Porto da Madama acontece a partir desta quarta (12)

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar uma nova mudança no trânsito no Porto da Madama, na altura do Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), a partir das 8h desta quarta-feira (12). A alteração irá acontecer em decorrência do avanço das obras do trecho 2 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI).

Uma faixa da Rua Comandante Ari Parreiras e outra da Rua Maria Amélia Romanazi estarão interditadas para as obras. Com essa alteração, os motoristas que vierem da Rua Maria Amélia Romanazi e desejarem retornar para o Paraíso, deverão seguir pela Rua Doutor Gradim até a Praça do Gradim e voltar pela Rua Visconde de Itaúna. Já os motoristas que vierem da Rua Doutor Gradim deverão, obrigatoriamente, seguir no sentido Niterói e fazer o retorno em frente ao Assaí Atacadista.

O ponto de ônibus que fica no trecho da Rua Maria Amélia Romanazi que será interditado foi realocado um pouco mais à frente, na mesma via.

As mudanças, a princípio, terão duração de uma semana, podendo ser estendidas.

MUVI

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com investimento de R$ 287 milhões.

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e prevê a criação de um novo corredor viário, com pistas preferenciais de ônibus e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, trecho onde são previstas várias intervenções urbanísticas e de paisagismo. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão.