Passagem de frente fria traz chuva e queda de temperatura para o fim desta semana; Confira a previsão

O avanço da frente fria irá trazer algumas mudanças de temperatura para as cidades de São Gonçalo e Niterói - Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva

O avanço da frente fria irá trazer algumas mudanças de temperatura para as cidades de São Gonçalo e Niterói - Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva

Após quase dois meses de calor intenso e seca, o clima no Rio de Janeiro deve apresentar mudanças nos próximos dias. Isso porque, com a passagem de uma frente fria pelo oceano, a promessa é de que chuvas fracas a moderadas e temperaturas mais amenas cheguem ao Sudeste até o final da semana.

De acordo com os mapas meteorológicos do Clima Tempo, o avanço da frente fria irá trazer algumas mudanças de temperatura para as cidades de São Gonçalo e Niterói.

Leia também

Obras do MUVI: mudança de trânsito no Porto da Madama acontece a partir desta quarta (12)

Acidente entre carro e ônibus causa transtorno no trânsito em Icaraí na manhã desta quarta-feira (12)



Confira a previsão do tempo para os próximos dias:

SÃO GONÇALO

- Quarta-feira (12): Máxima de 33°C e mínima de 23°C. Sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quinta-feira (13): Máxima de 35°C e mínima de 23°C. Sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sexta-feira (14): Máxima de 34°C e mínima de 24°C. Sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite céu nublado com possibilidade de garoa

- Sábado (15): Máxima de 30°C e mínima de 23°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas tempo firme

- Domingo (16): Máxima de 29°C e mínima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

NITERÓI

- Quarta-feira (12): Máxima de 32°C e mínima de 25°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quinta-feira (13): Máxima de 33°C e mínima de 26°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sexta-feira (14): Máxima de 32°C e mínima de 26°C. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove

- Sábado (15): Máxima de 30°C e mínima de 24°C. Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme

- Domingo (16): Máxima de 29°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

RIO DE JANEIRO

- Quarta-feira (12): Máxima de 35°C e mínima de 23°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Quinta-feira (13): Máxima de 37°C e mínima de 23°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sexta-feira (14): Máxima de 31°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Sábado (15): Máxima de 28°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

- Domingo (16): Máxima de 26°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens