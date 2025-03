Ministro do Turismo destaca potencial de Maricá em encontro mundial de investidores

O ministro destacou os projetos apresentados por Maricá no Mipim - Mumbuca Verde (mercado de créditos ambientais que funciona com a comercialização de Unidades de Crédito de Sustentabilidade) - Foto: Divulgação

O ministro destacou os projetos apresentados por Maricá no Mipim - Mumbuca Verde (mercado de créditos ambientais que funciona com a comercialização de Unidades de Crédito de Sustentabilidade) - Foto: Divulgação

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, recebeu nesta quarta-feira (12) o ministro do turismo, Celso Sabino, no stand de Maricá no Mipim 2025, maior feira de investidores do ramo imobiliário do mundo, realizada em Cannes, na França. Maricá é a única cidade de todo o continente americano a participar do evento. Quaquá quer transformar o município numa potência mundial do turismo e busca investidores para projetos como o complexo turístico Samba, Futebol e Caipirinha.

O ministro destacou os projetos apresentados por Maricá no Mipim - Mumbuca Verde (mercado de créditos ambientais que funciona com a comercialização de Unidades de Crédito de Sustentabilidade), o Hotel Maricá, em Araçatiba, e o complexo turístico de resorts Samba, Futebol e Caipirinha – e classificou a gestão atual como empreendedora e visionária.

Leia também:

Passagem de frente fria traz chuva e queda de temperatura para o fim desta semana; Confira a previsão

Terraço Baldio realiza sarau em tributo a Elis Regina com escritoras gonçalenses





“Essas são as marcas do governo Washington Quaquá para transformar Maricá num destino turístico mundial e, com isso, trazer oportunidades e o pleno emprego às pessoas para ajudar a cidade a continuar desenvolvendo”, enalteceu o ministro.

Na oportunidade, Celso Sabino também assinou um protocolo de cooperação com o Conselho Nacional de Corretores de Imóveis (Cofeci-Creci), órgão nacional que fiscaliza os corretores de imóveis no Brasil, para fortalecimento do turismo e do mercado imobiliário.

O prefeito Quaquá também citou a parceria com o sistema Cofeci-Creci para fazer da cidade um polo econômico da indústria imobiliária e de geração de empregos. O chefe do Executivo maricaense citou o exemplo de Max Aguiar, arquiteto de origem humilde e que é responsável pela elaboração do Complexo Samba, Futebol e Caipirinha, um dos projetos expostos na feira. Para Quaquá, o profissional é um exemplo de que a aposta na economia das pessoas e das famílias é efetiva para mudar realidades.

“Maricá tem a ver com o novo desenvolvimento que é a economia das famílias, em queas pessoas vão investir muito na cidade, gerando empregos. Não é à toa que trouxemos o ator Antônio Grassi para ser o presidente da Empresa Municipal de Turismo e Cultura. Estamos no Mipim para buscar investimentos e transformar Maricá numa indústria do turismo mundial, com as famílias empregadas e empreendendo nessa economia do turismo”, ressaltou Quaquá.

Presidente do Cofeci-Creci, João Teodoro reforçou que o protocolo de cooperação fortalece o mercado imobiliário e, consequentemente, o desenvolvimento do turismo de Maricá.

“Objetivo é levar os projetos do ministério e fazer do Brasil um polo de investimentos para o turismo e mercado imobiliário. Também faço parte do grupo Maraey (projeto turístico na restinga de Maricá) e queremos o município conosco nesse acordo com o Ministério do Turismo”, afirmou Teodoro.

Sobre o Mipim 2025

Criado em 1990, o Mipim é um evento de quatro dias onde os mais influentes players de todos os setores do mercado imobiliário internacional se encontram. O evento reúne toda a cadeia de valor e permite um acesso incomparável aos projetos de desenvolvimento e fontes de capital a nível global. Em 2025, a previsão é receber mais de 28 mil participantes de 90 países. Na área de exposições do MIPIM são apresentados projetos imobiliários, serviços empresariais de alto nível e soluções inovadoras de todos os cantos do mundo.