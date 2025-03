Terraço Baldio realiza sarau em tributo a Elis Regina com escritoras gonçalenses

A rica cultura de São Gonçalo segue encantando seus entusiastas! No próximo sábado (15), o Terraço Baldio promoverá um tributo à cantora Elis Regina, com declamação das letras de suas canções e músicas. O Sarau Baldio tem início às 19h e nesta edição, as poetas convidadas são Yonara Costa e Deise Pontes, integrantes do Coletivo Escritoras Vivas. O endereço é Avenida Martins Ferreira, São Miguel. A entrada é gratuita.

O Sarau Baldio é promovido mensalmente e busca reunir artistas e amantes da cultura para apreciar a cultura nacional e rememorar o trabalho de artistas de renome da música brasileira.

“Uma característica marcante do Sarau Baldio é a homenagem a grandes ícones da música brasileira, realizada no mês de nascimento desses artistas. Já foram feitos tributos a figuras como Cássia Eller, Tom Jobim e Clementina de Jesus”, explica uma das idealizadoras do Terraço Baldio, e xará da homenageada, a escritora Elis Barroso.

O palco é de todos, e após o tributo com as poetas convidadas, outros artistas também poderão apresentar seus trabalhos. Voltando à época em que as canções eram entoadas pela sua intérprete e para criar uma atmosfera nostálgica, as músicas são tocadas em formato de vinil, o que para muitos visitantes pode ser uma experiência inovadora e única.

“O Sarau Baldio em Tributo à Elis Regina é especialmente significativo por homenagear uma gigante da música brasileira. Elis Regina é um dos maiores nomes da nossa música, e o sarau servirá de palco para celebrar sua obra e legado, mantendo viva a memória de sua contribuição à cultura do Brasil”, completa Elis Barroso.

Para os organizadores, o tributo a Elis Regina no mês de março, o mês das mulheres, é também uma forma de impulsionar as vozes femininas dentro da cultura.

Serviço:

Programação: Tributo a Elis Regina

Data: Sábado (15/03)

Horário: 19h

Local: Terraço Baldio - Avenida Martins Ferreira, 1498, São Miguel, São Gonçalo

Entrada: Livre

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca