Firjan oferece 100 vagas gratuitas para capacitação profissional e bolsa auxílio. Saiba como participar.

A Firjan SENAI SESI está com inscrições abertas para o programa ViraVida, que oferece 100 vagas gratuitas de capacitação profissional para jovens de 15 a 22 anos em situação de vulnerabilidade social. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de março e são voltadas para moradores da Região Metropolitana do Rio.

A iniciativa oferece cursos de assistente administrativo e assistente de operações em logística, com carga horária total de 272 horas, distribuídas ao longo de sete meses. Além da capacitação técnica, os participantes também têm acesso a oficinas que trabalham competências socioemocionais.

As aulas ocorrerão na unidade Firjan SENAI Vila Isabel, na zona norte do Rio, com previsão de início para o dia 5 de maio. Serão quatro aulas por semana, de segunda a sexta, com exceção das quartas-feiras. O programa também oferece uma bolsa auxílio de R$600 e transporte para o deslocamento de ônibus.

O programa tem como foco jovens em situação de vulnerabilidade social, incluindo aqueles que cumprem medida socioeducativa, são acolhidos institucionalmente, pertencem à comunidade LGBTQIAPN+ (preferencialmente trans e travestis), negros (pretos e pardos) ou moram em favelas.

Para se inscrever, os candidatos devem ter entre 15 e 22 anos, estar cursando pelo menos o 6º ano do Ensino Fundamental e morar na capital ou Grande Rio, com fácil acesso à unidade Firjan SENAI Vila Isabel. As inscrições podem ser feitas através do link aqui.