Maricá realiza as primeiras cirurgias bariátricas no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, as quatro pacientes dessa primeira etapa foram do público feminino - Foto: Divulgação/Georges Tzoulas

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realizou neste sábado (08/03), no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, as primeiras cirurgias bariátricas da cidade, um dos métodos mais eficazes para pessoas que sofrem com obesidade mórbida e doenças associadas, como diabetes e hipertensão. Para marcar o Dia Internacional da Mulher, as quatro pacientes dessa primeira etapa foram do público feminino, simbolizando o cuidado oferecido a esse grupo na cidade, promovendo o bem-estar.

A previsão é que, em abril, outros quatro procedimentos sejam realizados. Com isso, a unidade hospitalar, que já é referência no atendimento ao trauma referenciado e em cirurgias de diversas especialidades, se torna a primeira na Região Metropolitana II a disponibilizar o serviço de cirurgia bariátrica, com marcações aos pacientes que estão na fila de espera da Central de Regulação do município. Lembrando que os agendamentos seguem os critérios de classificação de risco do Sistema Único de Saúde (SUS), priorizando os casos mais graves ou urgentes.

Todas as pessoas chamadas para a cirurgia passam por um rigoroso processo pré-cirúrgico, com avaliação e preparo psicólogico, consulta pré-operatória, além de todo o acompanhamento pós-cirúrgico necessário.

Uma das primeiras a realizar o procedimento foi Lormira Reis de Azevedo e Silva, de 46 anos, que atualmente pesa 124 kg. Moradora de Ponta Negra, a paciente também nasceu em um hospital público da cidade, o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, e vê na cirurgia bariátrica uma segunda chance, com qualidade de vida, mente e corpo saudáveis.

“Estou super ansiosa pela cirurgia e esse é um sonho que estou podendo realizar na minha cidade. A bariátrica é uma conquista na minha vida e sei que, de agora em diante, a minha vida será diferente. A minha expectativa é que coisas maravilhosas estão por vir e agradeço por ser uma das primeiras a fazer a operação”, declarou Lormira.

Secretário de Saúde, Marcelo Velho, destacou que a primeira cirurgia é um marco para a cidade, representando momentos de ainda mais bem-estar e qualidade de vida.

“O serviço de cirurgia bariátrica é uma novidade importante para o município e a primeira operação mostra o quanto estamos avançando. Maricá é o primeiro município da região a oferecer o procedimento, com todo o acompanhamento e acolhimento multiprofissional, o que é reflexo do nosso empenho pelo bem-estar da população”, afirmou.

Subsecretário da pasta, Juliano Oliveira, reforçou que o novo serviço tem papel essencial e explicou o fluxo de acesso.

“O Hospital Dr. Ernesto Che Guevara é um símbolo dos avanços que estamos implementando na saúde da cidade e o serviço de cirurgia bariátrica faz parte desse processo. Com isso, os moradores realizarão a operação no próprio município, através de agendamento da Central de Regulação, priorizando os casos mais graves e urgentes”, acrescentou.

Ana Paula Silva, diretora-geral do Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, afirmou que a primeira cirurgia bariátrica representa o papel da unidade hospitalar em oferecer serviços de referência na cidade.

“Esse é mais um marco para o hospital, que avança na implementação de serviços e no atendimento de qualidade à população maricaense. As cirurgias bariátricas começaram no Dia Internacional da Mulher, promovendo mais qualidade de vida para uma delas, o que faz parte da evolução cirúrgica da unidade hospitalar. Com isso, oferecemos novas oportunidades, com a redução de doenças relacionadas à obesidade e fortalecimento da autoestima”, concluiu.

Hospital é essencial para promover qualidade de vida

O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara é a referência para cirurgias de várias especialidades em Maricá, agendadas pela Central de Regulação do município, além de contar com atendimento ao trauma referenciado, recebendo, principalmente, pacientes acidentados que chegam através de ambulâncias.

No local, também são disponibilizados exames diversos no Centro de Imagem, que incluem ultrassonografia, tomografia, doppler, raios-x, ecocardiograma, colonoscopia, dentre outros, com marcação via Regulação. O hospital também possui um Serviço de Prevenção e Tratamento do Câncer de Pele aos pacientes encaminhados; atendimento ambulatorial pré e pós-cirúrgico; e realiza a captação de órgãos para transplantes no Sistema Único de Saúde (SUS).

É importante lembrar que a porta de entrada para atendimentos de emergência por livre procura (demanda espontânea) no município são: o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas de Inoã, e a UPA Municipal (UPAM) Santa Rita, em Itaipuaçu.