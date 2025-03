Bloco 'Caveirão' faz a alegria dos moradores em Maria Paula

Os moradores de Maria Paula, em São Gonçalo, tiveram uma tarde de folia, na segunda edição do 'Bloco Caveirão', que reuniu dezenas de pessoas na localidade conhecida como 'Vale dos Dinossauros', na tarde do último domingo (9). A agremiação de cores verde e branca, foi fundada em 2021, pelo grupo 'Os Inflamáveis', que se reúne eventualmente no local, em reuniões de entretenimento. O nome do bloco é uma homanagem ao tradicional treiler que existe naquela região que tem a cor preta.

Preservando a tradição, o bloco se reuniu no fim de semana subsequente ao Carnaval, como uma boa alternativa de 'saideira' da folia em 2025. Mais uma vez, o 'Caveirão' contou com participação da Bateria 'Rítmo Escangalhado', da 'Ururbêbados', torcida organizada do Flamengo, também de Maria Paula, que se apresentou, ao som de sambas antológicos e outras músicas do Carnaval. A reunião do 'Caveirão' só terminou ao anoitecer.

