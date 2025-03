Maricá aposta em projetos de desenvolvimento econômico sustentável na maior feira imobiliária do mundo, na França

Única cidade de todo o continente americano a participar com estande próprio do Mipim 2025, Maricá quer se colocar para o mundo como um município focado no desenvolvimento socioeconômico ambiental. A feira – considerada a principal do ramo imobiliário do planeta – começa nesta terça-feira (11/03), em Cannes, na Costa Azul Francesa, e vai até a próxima sexta-feira (15/03).

Durante o Mipim 2025, o município vai apresentar três projetos para atrair investidores internacionais, todos focados no futuro de Maricá. Duas das iniciativas, no entanto, já estão em ação. A primeira delas é a apresentação da Mumbuca Verde, um mercado de créditos ambientais que funciona com a comercialização de Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCS). A construção do Complexo do Hotel Maricá, em Araçatiba, também já começou.

Na feira, a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) vai apresentar aos investidores o projeto de captação de recursos privados para o desenvolvimento dos ativos do complexo hoteleiro. Também será ofertada a oportunidade de compensação de suas emissões de carbono geradas por projetos de construção e/ou eventos de qualquer porte – por meio do programa de sustentabilidade Mumbuca Verde.

“Eu quero transformar Maricá em uma cidade mundial. Por onde passo, ouço que o Brasil é samba, futebol e caipirinha. Por isso, vamos fazer um grande complexo turístico em Maricá e que será batizado com esse nome, que é a cara do nosso país no mundo. Samba, futebol e caipirinha fazem parte da nossa identidade e da nossa potência econômica. Vamos juntos transformar Maricá!”, afirmou o prefeito Washington Quaquá ao comentar o terceiro projeto a ser apresentado. Os visitantes poderão ver como o complexo de resorts vai ficar, já que uma maquete em 3D será apresentada.

O hotel temático contará com 505 suítes, incluindo sete presidenciais, além de 21 apart-hotéis, totalizando capacidade para mais de 1.250 hóspedes. O projeto prevê infraestrutura de alto padrão com seis restaurantes, dois bares temáticos, dez piscinas, SPA, áreas de lazer e convivência, salas de conferência, tabacaria e espaços exclusivos. A ideia é consolidar o local como um ícone da hotelaria temática no Brasil, oferecendo um serviço 5 estrelas que une tradição, inovação e responsabilidade ambiental.

Cerca de 20 reuniões com investidores já estão pré-agendadas. Nelas, as equipes da Codemar irão apresentar mais detalhes de cada projeto. Já em construção ao lado do Aeroporto de Maricá (um Complexo Multifuncional de Maricá com área total de 32.088 m² e uma gama de serviços integrados. Será construído um hotel padrão 3 estrelas (já em construção, custeado integralmente pela Codemar), um mall e um centro empresarial.

Já a Mumbuca Verde visa fortalecer a economia verde e impulsiona o desenvolvimento do Brasil e especialmente de Maricá, uma cidade em expansão com grande potencial para o turismo ecológico. Ao investir nos ativos, as empresas podem compensar as emissões de carbono geradas por projetos de construção e eventos de qualquer porte, em qualquer local do mundo. Os ativos ecológicos oferecem uma compensação de 0,3 a 0,5 tCO₂ e por m², com um custo altamente competitivo de 33 USD por tCO₂ e, considerando a complexidade do projeto.

Sobre a Mipim 2025

Criado em 1990, o Mipim é um evento de quatro dias onde os mais influentes players de todos os setores do mercado imobiliário internacional se encontram. O evento reúne toda a cadeia de valor e permite um acesso incomparável aos projetos de desenvolvimento e fontes de capital a nível global. Em 2025, a previsão é receber mais de 28 mil participantes de 90 países. Na área de exposições do MIPIM são apresentados projetos imobiliários, serviços empresariais de alto nível e soluções inovadoras de todos os cantos do mundo.