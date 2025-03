Homem acusado de vários assaltos é preso ao sair de culto

Um homem de 35 anos foi preso neste domingo (9), por agentes da Operação Segurança Presente do Méier, acusado de praticar inúmeros assaltos em lojas na Zona Sul do Rio. O criminoso foi reconhecido por populares no momento em que saía de um culto na Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), situada em Del Castilho.

Segundo informações repassadas pela polícia, o homem foi flagrado em vídeos que registraram a ação criminosa em estabelecimentos da área e que estão circulando pelas redes sociais. Na abordagem, os policiais encontraram na posse do homem um aparelho celular roubado de uma loja em Copacabana.

No primeiro momento, o homem foi conduzido à 44ª DP (Inhaúma), onde foi apurado que, em nome do suspeito, consta uma longa ficha criminal, com 10 registros de assaltos em estabelecimentos da Zona Sul e no Centro, e também cinco mandados de prisão já cumpridos. O assaltante estava em liberdade há quatro meses, pois saiu da prisão no dia 30 de outubro de 2024. Depois de realizados os trâmites iniciais, a ocorrência foi encaminhada à 25ª DP (Engenho Novo), onde continua preso por receptação.

Como tudo acontecia

As redes sociais foram bombardeadas, nas últimas semanas, com relatos sobre assaltos com um modus operandi parecido. O bandido cometia o crime da mesma forma, usando sempre uma calça clara, camiseta vermelha, boné, óculos escuros e uma mochila no tórax, entrando em comércios de rua e, demonstrando tranquilidade, mostrava uma arma de fogo aos funcionários. Logo em seguida, rendia as vítimas e exigia celulares e dinheiro.

Outra ação que chamava a atenção era o dia escolhido para a prática do crime, que sempre ocorria nas segundas-feiras, pois é o dia da semana com menos movimento nos comércios.