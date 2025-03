Comandante dos bombeiros é encontrado morto em cachoeira

O Tenente-coronel Rodrigo Figueiredo Lestayo, comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) de Campos dos Goytacazes, foi encontrado morto neste domingo (9) na região da Cachoeira do Jayme, no município de Eugênioópolis, em Minas Gerais. O oficial estava desaparecido desde as 13h do mesmo dia.

Imediatamente após o desaparecimento, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) mobilizou equipes de busca, incluindo militares do 21° GBM de Itaperuna, mergulhadores do 5° GBM, cães de busca e agentes da Secretaria de Estado de Defesa Civil. A operação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O corpo foi encontrado próximo à cachoeira, e a Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias do ocorrido.

Lestayo ingressou no CBMERJ em 1999 e comandava o 5º GBM de Campos dos Goytacazes. Durante mais de 25 anos de serviço, prestou relevante atuação nas unidades onde trabalhou, com destaque para sua contribuição na segurança da população fluminense.

A investigação sobre a causa da morte segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Minas Gerais.

Ainda não há informações sobre o velório do militar.



Confira a nota na integra:

"É com profundo pesar que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informa o falecimento do tenente-coronel Rodrigo Lestayo, comandante do quartel de Campos dos Goytacazes (5º GBM).

O oficial estava desaparecido desde às 13 horas deste domingo (09.03), na região da Cachoeira do Jayme, situada no município de Eugenópolis, em Minas Gerais.

Assim que a Corporação tomou conhecimento do ocorrido, mobilizou suas equipes, incluindo militares do 21° GBM - Itaperuna, mergulhadores do 5° GBM, além de cães de busca e agentes da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro. A operação também contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

O militar foi encontrado na região próxima à cachoeira. A Polícia Civil de Minas Gerais investigará as circunstâncias do ocorrido.

O CBMERJ lamenta profundamente a perda desse militar que era extremamente querido por seus colegas de farda, especialmente os oficiais e praças da região, onde atuou na maior parte de sua carreira.

A Corporação está prestando todo o apoio psicológico e social à família.

Ainda não há informações sobre o velório do militar.

O tenente-coronel Lestayo ingressou na Corporação no ano de 1999 e, atualmente, estava à frente do comando do 5º GBM. Em seus mais de 25 anos de carreira, esteve sempre prestando relevantes serviços nas unidades por onde serviu, se dedicando a atividade fim de Bombeiro Militar, na proteção e segurança da população fluminense.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro estão de luto pela perda deste nobre oficial!

Ao Ten-Cel Lestayo, nossa eterna continência!"