Morre o fotojornalista Marcos Vieira, fundador do Portal Banca de Notícias

O fotojornalista Marcos Vieira, fundador do Portal Banca de Notícias, morreu na noite deste sábado, após enfrentar complicações de saúde. Ele estava internado no Pronto Socorro de São Gonçalo, na Praça Zé Garoto, e não resistiu após sofrer cinco paradas cardiorrespiratórias. A causa do falecimento foi falência múltipla dos órgãos.

Marcos iniciou sua trajetória com uma banca de jornais no Alcântara. Sua paixão pelos jornais foi tão grande que o levou a mergulhar no universo jornalístico, passando por importantes veículos de comunicação, como O Povo e O Itaboraí Notícias. Com a experiência adquirida ao longo dos anos, fundou o Portal Banca de Notícias, um site focado na cobertura local.

Além de sua atuação profissional, Marcos era conhecido por sua postura acolhedora e pelo trabalho em prol de causas sociais, sempre buscando ajudar quem precisava, seja com famílias em dificuldades ou com animais de rua.

Ele tinha um olhar sensível para os acontecimentos da comunidade | Foto: Divulgação

Marcos deixa esposa e dois filhos. O sepultamento ocorrerá neste domingo às 11h, no Cemitério do Pacheco, em São Gonçalo.