Quaquá e Lula discutem alianças e futuro do PT em encontro em Brasília

Na noite da última quinta-feira (6), Brasília foi palco de uma reunião de alto nível, que teve como tema central os rumos do governo e o futuro do Partido dos Trabalhadores (PT). O encontro, ocorrido na residência da futura ministra Gleisi Hoffmann, contou com a presença do presidente Lula e de dirigentes importantes da sigla, incluindo o prefeito de Maricá, Washington Quaquá. O debate se concentrou na necessidade de ampliar as alianças ao centro no Congresso Nacional para garantir a governabilidade e fortalecer a base política nos estados, com vistas às eleições de 2026.

Leia também

Escolas de samba do Rio tentam reverter penalidades

Preso acusado de matar ex-sogra em Rio Bonito

Quaquá, sempre um defensor de arranjos estratégicos que assegurem palanques robustos para o presidente Lula, apresentou sua proposta para a próxima eleição presidencial: trazer o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), como vice de Lula. Para Quaquá, essa aliança não só fortaleceria a chapa presidencial, como também ajudaria a consolidar uma relação com o PSD de Gilberto Kassab e enfraquecer o bolsonarismo no estado do Rio de Janeiro, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro tem forte apoio. Durante o encontro, a proposta foi recebida com atenção por todos os presentes, inclusive pelo presidente Lula. No entanto, nada foi decidido de forma definitiva, sendo este o primeiro debate direto sobre a viabilidade dessa aliança.

Em sua intervenção, Quaquá reafirmou sua confiança no papel de Gleisi Hoffmann como ministra da Secretaria de Relações Institucionais, destacando sua importância para a articulação política no Congresso. A reunião também selou a escolha do senador Humberto Costa como presidente interino do PT, até o Processo de Eleição Direta (PED) que acontecerá em julho.

No Rio de Janeiro, Quaquá tem liderado um processo de filiação de novos membros ao PT, o que pode impactar diretamente a definição do comando da sigla no estado. Durante o encontro com Lula, ele também aproveitou para compartilhar um momento mais descontraído, oferecendo ao presidente um exemplar de seu livro “Diálogos com a Utopia”, com uma dedicatória especial: “Nunca na história do País tivemos um presidente como Lula”.

Além das discussões políticas, Quaquá expressou algumas de suas frustrações, como o resultado do Carnaval do Rio, mas destacou o impacto positivo da conversa com Lula, que lhe trouxe alívio. “Aliás, eu fiquei puto depois do roubo descarado no Carnaval do Rio, mas bastou um longo papo com o meu querido presidente sobre o Brasil para meu coração ficar mais leve!”

A conversa entre o presidente e o prefeito de Maricá se estendeu até a madrugada, com ambos discutindo desde as agendas políticas até temas mais leves, evidenciando a proximidade entre os dois.