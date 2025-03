Briga de ambulantes termina com um deles sendo esfaqueado na cabeça

O autor do golpe foi detido e levado para a 9ª DP (Catete), onde o caso foi registrado. - Foto: Divulgação

O autor do golpe foi detido e levado para a 9ª DP (Catete), onde o caso foi registrado. - Foto: Divulgação

Dois ambulantes acabaram brigando no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste domingo (09). Um deles acabou esfaqueando o outro na cabeça após os ânimos ficarem mais exaltados.

Segundo agentes do programa Segurança Presente, a briga entre os dois teria sido motivada por contra de uma disputa de preços na hora de vender uma água de coco. Durante o conflito entre os dois, um dos ambulantes pegou uma faca e golpeou o outro na cabeça.

Os militares foram acionados em meio ao confronto e conseguiram conter o agressor. A vítima foi levada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento de Botafogo e, em seguida, transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Na unidade de saúde, a vítima recebeu atendimento e foi constatado que seu ferimento foi apenas superficial. Seu estado de saúde é considerado estável. O autor do golpe foi detido e levado para a 9ª DP (Catete), onde o caso foi registrado.