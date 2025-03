Viradouro anuncia permanência de Mestre Ciça à frente da bateria

Na noite do último sábado (08), a Unidos do Viradouro anunciou a permanência de Mestre Ciça à frente da bateria da escola. A Furacão Vermelho e Branco de Niterói estará sob a batuta do mestre pelo oitavo ano consecutivo nesta sua segunda passagem.

Ciça esteve no comando da bateria da Viradouro, em sua primeira passagem, de 1999 a 2009, totalizando 11 anos. A agremiação de Niterói aposta na permanência de Ciça após a bateria não alcançar a nota máxima no quesito.

A avaliação dos jurados gerou questionamento do próprio Ciça, que em tom de protesto, disse não saber se a culpa era do som ou realmente da bateria. O quesito rendeu duas notas 9,9 e duas notas 10, o que causou a perda de um décimo da escola na apuração.

Em nota oficial divulgada pela Viradouro, a escola fez questão de enaltecer a trajetória de Ciça nestes anos de Carnaval: "Estreou em 1971 e, hoje, Mestre Ciça segue firme para seu 55º ano de desfile. Uma lenda do Carnaval. Seu nome é sinônimo de dedicação, talento e história, e a Viradouro tem o mais profundo reconhecimento por toda a sua trajetória. Respeito é pra quem tem, mestre. Seguimos juntos."

A Viradouro foi a 4ª colocada no desfile de 2025 com o enredo “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos”, de autoria do carnavalesco Tarcísio Zanon. A agremiação terminou com a pontuação de 269,4 pontos.