Incêndio em galpão no Rio pode ter sido causado por bomba de combustível

A possível causa do incêndio de grandes proporções em um galpão na noite de sexta-feira (7), na Rua Costa Ferreira, perto do Morro da Providência, no Centro do Rio, teria sido uma bomba de combustível de óleo diesel. Uma equipe de perícia da Polícia Civil esteve no local neste sábado (8), para investigar.

A bomba de combustível de óleo diesel, que poderia armazenar cerca de 4.000 litros, era usada para abastecer caminhões do galpão.

No sábado (8) os bombeiros realizavam o trabalho de rescaldo do incêndio, que iniciou ainda na sexta. Em decorrência das chamas, que se alastraram rapidamente, foram necessários mobilizar militares de 11 quartéis.