Monobloco fecha Carnaval de rua do RJ comemorando 25 anos de existência

O Monobloco encerrou o Carnaval de rua do Rio de Janeiro na manhã deste domingo (09), em um grande desfile nas ruas do Centro. A concentração começou às 7h. O público se despediu da folia seguindo o trio pelas ruas da cidade. A estimativa é que cerca de 100 mil foliões curtiram o megabloco.

Completando 25 anos nesta edição de Carnaval, o Monobloco se apresentou com o tema "Nossa história de amor". Foi uma homenagem aos encontros que nasceram ao longo da trajetória do bloco. Celso Alvim, Pedro Luís, Sidon Silva e C.A. Ferrari celebram ao lado da bateria de 140 integrantes, composta por alunos formados nas oficinas de percussão, ministradas durante o ano.

Os integrantes da bateria e os foliões apostaram em fantasias divertidas e roupas leves, além de adereços para suportar o forte calor. A Cedae também ajudou nesse combate. Equipes lançaram jatos d'água para refrescar o público presente.

No desfile, um abre-alas reuniu amigos do Monobloco e houve, também, a estreia do casal de mestre-sala e porta-bandeira, William Miranda da Silva e Aline da Silva Lima. O repertório contou com clássicos como "Taj Mahal", "Fio Maravilha", "Explode Coração" e "Saideira", "Toda forma de amor", "Eu também quero beijar" e "Do seu lado", entre muitos outros sucessos do Pop, da MPB e do Carnaval.