Botafogo adota filosofia de negócios em definitivo para potencial lucro em venda futura de atletas

Em um modelo que o clube vem priorizando ao longo do tempo, o Botafogo não possui nenhum atleta no elenco principal com vínculo por empréstimo. Os reforços anunciados neste começo de 2025 já chegaram também com vínculo em definitivo.

Isso fez com que o Glorioso precisasse desembolsar uma grande quantia de dinheiro para reforçar o elenco. O clube gastou quase R$ 500 milhões nessa janela de transferências.

Esse modelo é uma filosofia interna da SAF Alvinegra. A ideia é sempre aumentar os ativos internos, que tende a gerar lucro futuro a partir da valorização. Além disso, com a alta exigência técnica atual de contratar atletas de elite, dificilmente eles seriam liberados por empréstimo ao clube.

O foco do Botafogo está em dois pontos cruciais: ganho esportivo, gerando resultado e amostragem em campo, e, posteriormente, ganho financeiro significativo, que é lucro obtivo através da venda dos atletas.

As vendas de Luiz Henrique, Júnior Santos e Carlos Alberto são exemplos disso. O antigo camisa 7, eleito Rei da América em 2024, custou R$ 111 milhões ao Glorioso. O atacante foi vendido por R$ 216 milhões para o Zenit, da Rússia. Um negócio que fez o Botafogo lucrar R$ 105 milhões.

Júnior Santos, que foi para o Atlético-MG, custou R$ 1 milhão ao Glorioso. O Galo pagou R$ 48 milhões pelo jogador, gerando um lucro de R$ 47 milhões aos cariocas. Carlos Alberto, agora no Sport, foi adquirido por R$ 5 milhões e vendido para o clube pernambucano por R$ 15 milhões, gerando lucro de R$ 10 milhões ao Alvinegro.

A busca é por jogadores mais jovens que tendem a ter um percentual maior de valorização. Quem está no clube e não recebe minutos em campo, acaba emprestado para que possa entrar na vitrine.

Caso do volante Newton, que começou o Carioca de 2024 e foi emprestado ao Criciúma. No mesmo ano, foi titular do clube catarinense e voltou ao Botafogo em 2025 com contrato renovado.