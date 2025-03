Governo do Estado Lança Mutirão de Renegociação de Dívidas na II Semana do Consumidor

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do Procon-RJ, promove, entre os dias 10 e 14 de março, a II Semana do Consumidor. A programação deste ano traz uma novidade: um mutirão simultâneo de renegociação de dívidas em sete regiões do estado, beneficiando milhares de consumidores em situação de vulnerabilidade financeira.

De acordo com o governador Cláudio Castro, a iniciativa reafirma o compromisso da atual gestão com a defesa dos direitos do consumidor, promovendo inclusão financeira e soluções concretas para os desafios enfrentados pela população.

"Nosso governo tem como prioridade oferecer soluções reais para a população. Sabemos que muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras e, com este mutirão, queremos garantir que todos tenham a oportunidade de renegociar suas dívidas, recuperar seu poder de compra e recomeçar com mais segurança", destaca o governador Cláudio Castro.

| Foto: Divulgação

O Mutirão da Renegociação do Consumidor reunirá mais de 17 empresas, incluindo bancos, operadoras de telefonia, varejistas e concessionárias de serviços essenciais. Os atendimentos ocorrerão nas seguintes regiões: Rio de Janeiro (Região Metropolitana), Cabo Frio (Baixadas Litorâneas), Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense), Itaperuna (Noroeste Fluminense), Petrópolis (Região Serrana), Volta Redonda (Médio Paraíba) e Mangaratiba (Costa Verde).

Além da renegociação de dívidas, a programação gratuita da II Semana do Consumidor contará com palestras e painéis abordando temas como protagonismo feminino, regulação de jogos digitais, hipervulnerabilidade do idoso e inclusão de pessoas com deficiência. Os eventos acontecerão no Palácio Tiradentes e no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

"A II Semana do Consumidor reforça nosso compromisso em proteger os consumidores, principalmente os mais vulneráveis. Queremos não apenas resolver pendências financeiras, mas também promover educação financeira e inclusão social", afirma o secretário da SEDCON, Gutemberg Fonseca.

As inscrições para as palestras e painéis podem ser feitas pelo link: https://www.rj.gov.br/sedconsumidor/semana.

Como participar do mutirão

Levar documento oficial com foto (RG ou CNH) e comprovante da dívida. As senhas serão distribuídas das 10h às 13h e os atendimentos serão mediados por técnicos da SEDCON e do PROCON-RJ para garantir acordos seguros e válidos.

Locais do mutirão

Rio de Janeiro (Capital): Centro de Convenções ExpoMag – Rua Beatriz Larragoiti Lucas, Cidade Nova.

Cabo Frio (Baixada Litorânea): Praça Porto Rocha - Avenida Assunção, Centro.

Campos dos Goytacazes (Norte Fluminense): Colégio Estadual Doutor Thiers Cardoso - Av. Tarcísio Miranda, 19, Parque Tarcísio Miranda.

Volta Redonda (Médio Paraíba): Procon de Volta Redonda - Rua Paulo Leopoldo Marçal, 117, Aterrado.

Petrópolis (Região Serrana): Casa dos Conselhos - Avenida Koeler, 260, Centro.

Mangaratiba (Costa Verde): Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico - Avenida Vereador Célio Lopes, 61, Centro.

Itaperuna (Regirão Noroeste): Procon de Itaperuna - Avenida Porto Alegre, 267, Cidade Nova