No Dia da Mulher, jovem é preso por violência contra namorada em Icaraí

Um homem de 23 anos foi preso na madrugada deste sábado (08) após ser acusado de cometer violência psicológica contra a própria namorada em Icaraí, Zona Sul de Niterói. O suspeito já era alvo de um mandado de prisão e, segundo a vítima, também teria cometido agressões físicas contra ela; o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia, a mulher, de 26 anos, acionou uma equipe do 12º BPM (Niterói) por volta de 1h. Aos agentes, ela contou que tinha uma medida protetiva contra o namorado e que saiu com ele na noite desta sexta (07). Durante o encontro, o acusado teria dado puxões de cabelo e chutes nas pernas dela, segundo o relato. Uma pessoa que passava pela rua em que eles estavam no momento disse à Polícia ter testemunhado as agressões.

A vítima foi levada para realizar um exame de corpo delito, que não chegou a confirmar as agressões. Mesmo assim, com os relatos da existência do crime de maneira indireta, os policiais prenderam o suspeito em flagrante por violência psicológica. O caso foi inicialmente registrado na 77ª DP (Icaraí) e levado, em seguida, para Central de Flagrantes da região, a 76ª DP (Centro).