'Cidade Sorriso' terá duas escolas na elite do samba com vitória da Acadêmicos de Niterói

Niterói comemorou a vitória da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, como grande Campeã da Série Ouro, dos desfiles do carnaval carioca deste ano, subindo para o Grupo Especial ano que vem. A alegria tomou conta de todos na sede do Clube Fluminensinho, no Centro de Niterói, na noite desta quinta-feira (6). Com esta vitória da Acadêmicos de Niterói, a Cidade Sorriso terá duas escolas no desfile do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, no Rio, em 2026, a Unidos do Viradouro, que se manteve na elite do samba, em quarto lugar, e a Acadêmicos de Niterói, subindo após a conquista na disputa do título.

Com o enredo “Vixe Maria”, a Acadêmicos de Niterói exaltou a tradição da festa junina e encantou o público e os jurados, garantindo vaga no Grupo Especial em 2026, sendo assim mais uma Escola niteroiense levando o nome de Niterói pelo mundo, através de muito samba, criatividade, apresentando um carnaval espetacular que saltou aos olhos dos espectadores.

O Presidente da Neltur, André Bento, que esteve na comemoração, destacou o brilhantismo da Campeã Acadêmicos de Niterói, que é mais uma agremiação da cidade que desponta para o mundo também no universo cultural do samba.

“Estamos muito felizes com essa conquista do título da Acadêmicos de Niterói, uma Escola de Samba que fez um belíssimo espetáculo, com muito samba, beleza e criatividade, subindo para a elite do Carnaval carioca. Só temos a comemorar e orgulhosos de ver duas grandes agremiações da cidade brilhando na Sapucaí, elevando ainda mais o nome de nossa cidade mundo afora, pois lá acontece o maior espetáculo do planeta. Parabenizo todas nossas Escolas campeãs, tanto as que desfilaram no Caminho Niemeyer, como as que esbanjaram brilhantismo no Sambódromo!”, ressaltou Bento.

A folia não acabou em Niterói

Neste fim de semana, os blocos continuarão espalhando alegria por diversos pontos da cidade. No sábado (8), a partir das 8h, o Bloco Saias na Folia, composto só por mulheres, promete agitar a Pça César Tinoco, no Ingá. Já, a partir das 9h, em Icaraí, o Carnaval da Inclusão levará alegria pela Zona Sul, mostrando uma folia inclusiva, onde pessoas portadoras de Espectro Autista poderão brincar com muita animação e alegria também.

Já no domingo (9), o Bloco Vou Zoar, se concentrará, a partir das 11h, com expectativa de lotar o Caminho Niemeyer, único local capaz de abrigar seus inúmeros foliões e seguidores.

Quem quiser conferir a programação de Blocos em Niterói é só acessar a página oficial da Prefeitura de Niterói ou no www.visit.niteroi.br

Niterói tem tradição no samba

Nesta sexta-feira (7), quem assistiu o Programa Bom Dia Rio, no quadro 'Meu Rio Raiz' teve oportunidade de saber o nome da primeira Escola de Samba do Brasil, a “Deixa Falar”, criada pelo compositor niteroiense, Ismael Silva, que morou no bairro bucólico de Jurujuba, ante de mudar-se para o bairro do Estácio no Rio.

No sábado, dia 8/3, no Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí, no Rio, a Unidos do Viradouro brilhará, mais uma vez, no Sambódromo.