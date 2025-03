Criador do 'Caveirão da PM' lança segundo livro e revisita sua trajetória na segurança pública

O coronel veterano da Polícia Militar Wilton Soares Ribeiro, responsável pela criação do veículo blindado conhecido como "Caveirão" e pela fundação do Grupamento Aeromarítimo(GAM), está prestes a lançar seu segundo livro. A obra, intitulada A História do Caveirão e do GAM da PMERJ pelo seu Criador, será publicada pela editora Proverbo e traz um relato detalhado sobre sua trajetória na segurança pública e o impacto de suas criações na atuação policial.

Numa entrevista exclusiva, Wilton relembrou os desafios enfrentados na concepção e implementação do Caveirão, um dos equipamentos mais polêmicos da PM. Segundo ele, a necessidade do blindado surgiu da vulnerabilidade dos agentes em operações em áreas de risco.

Autor explica origem do 'apelido' do veículo blindado | Foto: Layla Mussi

“Os policiais foram constantemente expostos ao fogo cruzado sem nenhuma proteção adequada. Era preciso algo que garantisse a segurança da tropa. Eu falava do caveirão como um colete balístico coletivo”, explicou o autor que esclareceu a origem do apelido do carro blindado. “O primeiro caveirão foi colocado no Bope, que o símbolo é uma caveira. O desenho foi feito de forma proporcional ao veículo e a população começou a falar que tinha uma caveirinha e um caveirão. Assim ficou popularmente conhecido”, contou.

Além do Caveirão, Wilton também criou o GAM - Grupamento Aeromóvel, unidade especializada em operações aéreas e marítimas. Ele destacou que, na época, a estrutura aérea da polícia era precária, e a criação do grupo revolucionou a atuação da PM.

Obra revela bastidores da criação das ferramentas de segurança | Foto: Layla Mussi

“O GAM trouxe um novo nível de eficiência para o policiamento, permitindo maior controle territorial e resposta mais ágil a crises. Mas, no decorrer do tempo, o GAM perdeu o braço marítimo e virou Grupamento Aeromóvel”, afirmou.

Outra contribuição do coronel foi uma ideia inicial para a criação do Grupamento de Ações com Cães, posteriormente batizado de Batalhão de Ações com Cães (BAC), que se tornou uma unidade essencial para operações táticas e buscas especializadas.

Segurança pública e o futuro da polícia

Na entrevista, Wilton também apresentou sua visão sobre a segurança pública no Brasil. Para ele, a violência urbana segue sendo um dos maiores desafios do país, e equipamentos como o Caveirão são fundamentais para garantir a segurança dos agentes e da população.

“O policiamento precisa se modernizar constantemente para controlar a criminalidade. Não se trata apenas de força, mas de estratégia e inteligência”, destacou.

O livro abordará não apenas a história do Caveirão e do GAM, mas também os bastidores da criação dessas unidades e da evolução das táticas policiais ao longo dos anos.

"Quero que as pessoas entendam como essas inovações surgiram e por que foram possíveis. Não se trata apenas de um veículo blindado ou de um helicóptero, mas de estratégias que salvaram vidas e mudaram a forma como a polícia atua", concluiu.

O lançamento da obra está previsto para os próximos meses, e a expectativa é que traga importantes debates sobre o futuro da segurança pública no Brasil.

Leia também:

Veterano da PM, coronel Wilton lança livro de memórias em Niterói



Cultura de São Gonçalo anuncia programação do mês de março; Confira!

Ação da Cidadania abre inscrições para cursos de formação gratuitos na área cultural