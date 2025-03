Cultura de São Gonçalo anuncia programação do mês de março; Confira!

São Gonçalo está com uma rica programação cultural durante o mês de março, repleta de eventos que celebram a arte, a cultura e, especialmente, o Dia Internacional da Mulher. A Secretaria de Turismo e Cultura preparou uma agenda para todos os gostos e idades.

Confira abaixo a programação:

Espetáculo Menina Manjuba

No Dia Internacional da Mulher, o Teatro Municipal apresenta o espetáculo teatral “Menina Mojubá”, que aborda o racismo religioso e a importância da fé afro-brasileira. O espetáculo será realizado em duas sessões.

Serviço:

Data: 8 de março

Horários: 1ª sessão: 17h / 2ª sessão: 19h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Classificação: 10 anos

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/menina-mojuba-no-teatro-municipal-de-sg/2812141?referrer=mail.google.com

Cinema Para Todos

O projeto “Cinema Para Todos” traz sessões gratuitas de cinema ao ar livre para diversas localidades de São Gonçalo. Além da exibição de filmes, haverá distribuição gratuita de pipoca e guaraná, garantindo uma experiência cultural completa para toda a família.

Serviço:

Datas: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 de março

Horário: 15h às 20h

Locais: 8/03: Praça Sta. Isabel

9/03: Praça do Bandeirante

15/03: Praça Chico Mendes

16/03: Praça Engenho do Roçado

22/03: Praça do Rocha

23/03: Praça do Capote

29/03: Praça do Eng. Pequeno

30/03: Praça do Zumbi

A Diretora É Uma Comédia

O Teatro Municipal receberá a comédia “A Diretora é uma Comédia”, que aborda o cotidiano escolar com muito bom humor e faz uma reflexão sobre a valorização dos profissionais da Educação. A performance de Margareth Pinto promete emocionar o público.

Serviço:

Data: 9 de março

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/a-diretora-e-uma-comedia---09-de-marco---sao-goncalorj/2827800

Evento Alusivo ao Dia Internacional da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Orquestra Municipal de São Gonçalo, sob a regência do maestro Paulo Guarany, realizará um concerto especial em homenagem às mulheres, com um repertório que promete emocionar. Uma noite de celebração da força e da sensibilidade feminina, com entrada gratuita.

Serviço:

Data: 10 de março

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Entrada: Gratuita (sujeito à lotação)

Feira da Cultura

A Feira da Cultura é uma ótima oportunidade para quem quer conhecer produtos artesanais exclusivos e deliciosos pratos da gastronomia local. Uma celebração da criatividade da região.

Serviço:

Data: 14 de março

Horário: 09h às 17h

Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura

Entrada: Gratuita

Obs: Em caso de condições climáticas adversas, o evento pode ser adiado.

Encontro de Corais - 29 Anos do Coral Oficina

O Teatro Municipal será palco do “Encontro de Corais” para celebrar os 29 anos do Coral Oficina. Diversos corais, incluindo o Coral Italiano de Niterói e o Coral Amantes da Música, se apresentarão em uma noite inesquecível.

Serviço:

Data: 15 de março

Horário: 18h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Entrada: Gratuita

Espetáculo “Inspetor Geral”

Em uma montagem cômica e surpreendente, o espetáculo “Inspetor Geral” apresenta uma sátira sobre os problemas de uma cidade que tenta encobrir suas falhas com a chegada de um inspetor. Uma noite de risadas garantidas.

Serviço:

Data: 16 de março

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/o-inspetor-geral-em-sao-goncalo/2838851

FESG - Festival Nacional de Teatro de São Gonçalo

O FESG é um evento imperdível para os amantes do teatro, reunindo grupos teatrais de diversas regiões do Brasil. A programação inclui peças de grande relevância cultural e, no dia 23, haverá uma grande final com votação do público.

Serviço:

Datas: 21 e 22 de março (19h) / 23 de março (18h30)

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Entrada: Gratuita (sujeito à lotação)

Feira da Cultura

A Feira da Cultura também estará presente em 21 de março, trazendo mais uma oportunidade de explorar o artesanato local e saborear pratos típicos da região.

Serviço:

Data: 21 de março

Horário: 9h às 17h

Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura

Entrada: Gratuita

Momento Salvatori

O grupo Momento Musical Salvatori se apresenta com um show gratuito de seresta, celebrando os clássicos da música brasileira. O evento conta com a participação de artistas da terceira idade e é uma ótima oportunidade para apreciar a boa música.

Serviço:

Data: 27 de março

Horário: 10h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Entrada: Gratuita

Vinegar Tom

O teatro apresenta a peça “Vinegar Tom”, que trata de temas de gênero, sexualidade e opressão, baseada na história das mulheres acusadas de bruxaria. Uma reflexão intensa sobre a sociedade.

Serviço:

Data: 30 de março

Horários: 1ª sessão: 17h / 2ª sessão: 19h30

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Classificação: 16 anos

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/vinegar-tom-teatro-municipal-de-sao-goncalo/2835491