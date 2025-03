Festival Ilumine com tema 'Elas Urbanas' celebra o mês da mulher no Pátio Alcântara

No próximo dia 15 de março, às 18h, na praça de alimentação do Pátio Alcântara, acontece a edição especial do Festival Ilumine, com o tema "Elas Urbanas". O evento, que celebra a arte, a tecnologia e a transformação social, tem como proposta valorizar as narrativas femininas na construção e vivência das cidades, promovendo reflexões sobre o papel da mulher no espaço urbano contemporâneo.

Nesta edição, o festival se une à campanha nacional 21 Dias de Ativismo Contra o Racismo, fortalecendo a visibilidade das mulheres negras e periféricas que contribuem ativamente para o desenvolvimento das cidades. Com uma programação diversa, o Festival Ilumine trará performances artísticas, apresentações culturais, rodas de conversa e manifestações urbanas, reunindo coletivos, artistas independentes e movimentos sociais que atuam para fortalecer a sustentabilidade cultural.

O evento é um reflexo da filosofia "Eu Illumine, Você Acende", que promove a colaboração entre agentes culturais para a construção de soluções e tecnologias sociais. A partir dos desafios enfrentados por diferentes setores artísticos e culturais, o festival fomenta uma rede de apoio e potência coletiva, criando um espaço de troca e fortalecimento dos territórios urbanos por meio da arte.

Leia também:

Moradores da Mangueira, em São Gonçalo, sofrem com abastecimento irregular de água

Catamarã de Charitas: redução da tarifa traz alívio ao "bolso" dos niteroienses

O Festival Ilumine - Elas Urbanas é uma oportunidade única para o público experimentar novas perspectivas sobre a urbanidade através do olhar feminino, fortalecendo a diversidade e o acesso à cultura na cidade de São Gonçalo.

Serviço: Festival Ilumine - Edição "Elas Urbanas"

Data: 15 de março de 2025

Horário: 18h

Local: Praça de alimentação do Pátio Alcântara - São Gonçalo/RJ

Entrada: Gratuita

Produção: Grupo Acesso Cultural e Hardcore Company