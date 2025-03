Moradores da Mangueira, em São Gonçalo, sofrem com abastecimento irregular de água

Moradores do bairro Mangueira, em São Gonçalo, enfrentam sérios problemas de abastecimento de água desde o início do ano. A situação teve início após a troca dos hidrômetros realizada pela concessionária Águas do Rio, o que resultou em uma baixa pressão nos canos e, consequentemente, na falta de água nas residências da localidade.



De acordo com o morador Denílson Freitas, de 49 anos, as residências não recebem o abastecimento devido à baixa pressão da água, desde o início do ano.

“Realizaram a troca dos hidrômetros em 90% das residências. Depois disso, a pressão da água ficou tão baixa que não chega nem nas caixas d’água”, explica Denílson.

Ainda segundo o morador, a situação afeta todo o bairro, o que dificulta o cotidiano dos moradores.

“Conviver com a falta d’água é péssimo, pois precisamos lavar roupa, tomar banho, e, além de tudo, pagamos uma fatura por um serviço que não está sendo prestado de forma regular e sem pressão”, lamenta.

Questionada pelos clientes, a concessionária Águas do Rio informou apenas que irá verificar o problema, o que, segundo os moradores, ainda não aconteceu.

Moradores com caixa d'água vazia Reprodução - Arquivo Pessoal

Autor: Reprodução - Arquivo Pessoal

Procurada, a concessionária Águas do Rio informou “que enviou uma equipe ao local na manhã desta sexta-feira (07), e identificou que o imóvel da cliente está abastecido. A concessionária esclarece que a região tem passado por oscilações no abastecimento devido ao alto consumo, impulsionadas por um dos verões mais quentes e secos da história. A empresa reforça que está à disposição dos clientes pelo 0800 195 0 195, por meio de ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp“.

Sob supervisão de Marcela Freitas