Moeda Arariboia movimenta mais de R$ 500 milhões na economia de Niterói

Do total investido pela Prefeitura de Niterói, 80% foi utilizado na compra de alimentos - Foto: Divulgação - Luciana Carneiro

A Moeda Social Arariboia movimentou, em três anos, mais de R$ 500 milhões, fortalecendo o comércio local e periférico e estimulando a economia da cidade. Do total investido pela Prefeitura de Niterói, 80% foi utilizado na compra de alimentos. Atualmente, o programa de transferência de renda beneficia 55 mil famílias cadastradas no CadÚnico do Governo Federal.

Desde janeiro deste ano, mais 9.500 novas famílias passaram a receber o auxílio, incluindo mães atípicas, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do governo federal, pessoas com deficiência e idosos que recebem até um salário mínimo.

Na manhã desta quinta-feira (06), o prefeito Rodrigo Neves acompanhou beneficiárias da Moeda Arariboia em um supermercado do Fonseca. Durante a visita, conversou com as famílias, cumprimentou moradores e destacou a importância do programa.

“A Prefeitura de Niterói investiu mais de R$ 500 milhões no programa, o que aqueceu a economia local e garantiu que milhares de pessoas pudessem fazer suas compras no mercado. Além disso, antecipamos o crédito da moeda para o dia 6 de cada mês, facilitando o planejamento e o orçamento familiar. A Moeda Arariboia apoia as famílias que mais precisam e contribui para o desenvolvimento local e a atividade econômica do comércio em Niterói”, afirmou o prefeito.

O prefeito Rodrigo Neves acompanhou beneficiárias da Moeda Arariboia em um supermercado do Fonseca | Foto: Divulgação - Luciana Carneiro

Parte do Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social, a Moeda Arariboia reforça o compromisso de Niterói com a redução das desigualdades sociais. Atualmente, quase seis mil estabelecimentos aceitam o pagamento com a moeda.

“Oprefeito tem realizado essas visitas para acompanhar como o recurso está sendo utilizado pelas famílias, entender seus hábitos de consumo e verificar a funcionalidade do programa, do aplicativo e do cartão”, explicou o secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira.

Ajuda no orçamento familiar

Moradora da Engenhoca, a dona de casa Ellen da Silva, de 37 anos, tem um filho de 2 anos e conta que a moeda tem sido essencial para sua família.

“Eu não posso trabalhar no momento porque meu filho ainda é muito pequeno, e isso me prende em casa. A Moeda Arariboia veio na hora certa e me ajuda muito, tanto para comprar comida quanto para remédios. E, quando posso, ainda compro uma roupinha nova para ele. Digo para todo mundo que essa moeda salvou muitas famílias que não tinham de onde tirar. Só tenho a agradecer”, disse Ellen.

Família fazendo compras com o cartão Arariboia | Foto: Divulgação - Luciana Carneiro

Já Carolina Santana, de 29 anos, mãe de quatro filhos de 4, 6, 9 e 11 anos, é mãe atípica e cuida de dois meninos, um deles adotado, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD). Eles são acompanhados por pediatra e neurologista no posto de saúde da Engenhoca, próximo à sua casa.

“A Moeda Arariboia me dá a certeza de que meus filhos terão comida e remédio em casa, e isso tem sido fundamental. Quando consigo, faço trabalhos como freelancer, cozinhando ou como garçonete, para complementar a renda. Nessas horas, conto com o apoio da minha mãe”, contou Carolina.