Fábrica de picolés em Belford Roxo é interditada após consumidor encontrar barata em sorvete

A medida foi tomada após um consumidor encontrar uma barata dentro do sorvete que comprou na praia do Recreio - Foto: Divulgação/Procon

A fábrica de sorvetes Doce Verão, responsável pelo picolé SKI branco, foi interditada nesta quinta-feira (06/03) pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e pelo PROCON-RJ.

A medida foi tomada após um consumidor encontrar uma barata dentro do sorvete que comprou na praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, episódio que viralizou nas redes sociais. Localizada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, a fábrica foi alvo de fiscalização com apoio do 39º Batalhão da Polícia Militar.

No local, os agentes identificaram uma série de irregularidades, incluindo falta de licença sanitária, ausência de certificado do Corpo de Bombeiros e más condições estruturais. Entre os problemas constatados estavam: rachaduras e mofo em paredes e teto, ralos inadequados e a ausência de telas de proteção contra pragas.

O Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, destacou que a interdição visa proteger a saúde da população e que a fábrica só poderá retomar as atividades após cumprir todas as exigências legais. “O Código de Defesa do Consumidor garante o direito à saúde e segurança. As condições encontradas nesse estabelecimento são inaceitáveis. A interdição é uma medida necessária, e a empresa só poderá reabrir após corrigir todas as irregularidades”, afirmou o Secretário.

A Doce Verão deverá apresentar um plano de adequação para que suas atividades sejam retomadas dentro das normas sanitárias e regulatórias. A Secretaria e a Autarquia seguirão monitorando o caso para garantir o cumprimento das exigências.