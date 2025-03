Coletânea 'Mãe Atípica', de editora de Maricá, recebe Prêmio Personalidades Literárias e Culturais 2024

Em fevereiro, a Afeto Editora, através de sua editora-chefe, Roberta de Souza, foi contemplada com o Prêmio Personalidades 2024 Categoria Iniciativa Literária, pela produção da coletânea Mãe Atípica, lançada neste mesmo ano. A coletânea, que já havia recebido o prêmio ASEBERJ de Responsabilidade Social, apresenta histórias reais de famílias atípicas e profissionais da área. Frente ao grande sucesso da coletânea, o edital para o volume 2 foi aberto no início do ano. O Prêmio é realizada pela Editora Holandas e pela Academia Interamericana de Escritores.

Nascida na cidade de Maricá em 2022, o selo Afeto, que faz parte do Grupo Gaia, conta com 37 títulos, sendo 28 livros de 11 escritores da região, três deles também autores laureados e premiados: Luisete Furtado, Alessandra Honorata e Roberta de Souza.

O selo abarca, ainda, em suas conquistas dois prêmios literários, um de cunho nacional (Prêmio Ecos da Literatura 2022) e um internacional. Este, concedido pelo Focus Fondation, deu o primeiro lugar à Afeto na categoria Melhor Editora no prêmio Destaques Literários da AILB – Academia Internacional de Literatura Brasileira. A entrega da premiação aconteceu em outubro de 2023, no Consulado Geral do Brasil em Nova York, nos Estados Unidos.

A Afeto Editora (https://afetoeditora.com.br/), criada pela escritora e jornalista Roberta de Souza e pelo pedagogo e escritor Nilton Oliveira, faz parte do Grupo Gaia, Empresa de Comunicação especializada em literatura, que conta com mais dois selos editoriais: Serpentine e Muiraquitã, selo mais antigo da cidade de Niterói, herdado por Roberta, após o falecimento de sua fundadora Labouré Lima.

