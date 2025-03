Banhista encontra barata em picolé na Zona Oeste do Rio

Um banhista que se refrescava do calor, no domingo (2), na Praia do Recreio, Zona Oeste do Rio, teve uma surpresa indesejada no picolé que havia comprado. Ele percebeu que na sobremesa — de sabor chocolate branco — continha uma barata inteira congelada.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando grande repercussão. O tamanho do inseto chamou a atenção dos internautas, que se mostraram chocados com a cena.





De acordo com o banhista, o picolé havia sido comprado para seu filho. "O pior é que só percebemos no final. Meu filho chupou quase todo o picolé com a barata", revelou.

Após o ocorrido, ele compartilhou o vídeo na internet e formalizou uma reclamação no site Reclame Aqui.