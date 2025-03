Toureiro passa por cirurgia de nove horas após grave chifrada em tourada no México

O toureiro mexicano Emilio Macías, de 29 anos, foi submetido a uma cirurgia de nove horas após sofrer uma grave chifrada na região retal durante uma tourada realizada no último sábado (1º) em Tlaxcala, no centro do México. O acidente ocorreu enquanto Macías tentava finalizar o touro, chamado Faraón, durante um evento de carnaval na arena La Ranchero Aguilar.

No momento do ataque, o toureiro se preparava para desferir o golpe final no animal, mas não conseguiu concluir o movimento. Com a espada parcialmente estocada atrás da cabeça, Macías foi atingido pela perna e, em seguida, sofreu uma chifrada na região do reto. O impacto o manteve suspenso por aproximadamente dez segundos, enquanto o touro o balançava violentamente.

Ferido e ensanguentado, o toureiro foi imediatamente encaminhado ao Hospital Puebla, onde passou pelo longo procedimento cirúrgico. De acordo com informações do site especializado Mundo Toro, a chifrada perfurou a base da nádega esquerda, atravessou o fêmur, reto e cólon, atingindo também o quadril direito.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, Macías sofreu um "rompimento completo do esfíncter anal externo, abrangendo 60% da circunferência, com uma lesão de cinco centímetros se estendendo até o períneo". Após a cirurgia, os médicos implantaram uma bolsa de colostomia e mantiveram o toureiro em observação para monitoramento de sua recuperação.