Acadêmicos de Niterói é campeã da Série Ouro

Acadêmicos de Niterói é a grande campeã da Série Ouro no Carnaval 2025. A agremiação niteroiense levou as melhores notas na apuração desta quinta (06) e vai, pela primeira vez, desfilar no Grupo Especial no ano que vem. As outras duas escolas da região - a gonçalense Porto da Pedra e a União de Maricá - ficaram, respectivamente na terceira e na quarta posição.

Fundada em 2018, a escola substituiu a antiga Acadêmicos do Sossego em 2023 na Sapucaí e fez seu terceiro desfile neste ano, com o enredo "Vixe Maria", de Tiago Martins, inspirados na festa de São João.

A comunidade acompanhou a apuração na quadra do Clube Fluminensinho, no Centro, que virou palco para a festa da bateria após o resultado. A festa foi ainda mais especial para os torcedores que acompanham a escola desde os tempos da Sossego, como é o caso das amigas Juliana Darc, de 30 anos, e Jordana Castro, de 40, moradoras do Largo da Batalha, que assistiram a escola de perto na Sapucaí no último sábado (01).

"Estava todo mundo acreditando muito pelo desfile que a Niterói fez. Foi um desfile lindo e veio o resultado que a gente esperava", conta Juliana. Elas contam que, mesmo com a vantagem da Niterói nos últimos quesitos, a proximidade de outras escolas na pontuação, como a Estácio, deixou o clima tenso durante a apuração. "A gente acreditava, mas ficamos um pouco receosos no último quesito, por conta de outras escolas. Só que a gente se garantia muito com a nossa bateria, que dá um show", completa Jordana.

O niteroiense Bruno Falcão, de 31 anos, que faz parte da harmonia da escola, destaca que a vitória é resultado de meses de esforço nos ensaios.

"Nossa escola acompanhou [a apuração] com um clima muito harmonioso entre a gente. Isso aqui é o fruto de um trabalho de um ano do presidente Wallace Palhares, da diretora de carnaval Amanda, do Renato Porte junto com o Fernando, direção de harmonia, e de nós, membros do departamento. Conseguimos colocar na avenida tudo o que a gente ensaiou. Uma escola bonita plasticamente, com quesitos fortes, que garantiu o campeonato. Era isso que a gente sonhava", afirma Bruno.

