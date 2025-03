Vítima de deslizamento em Petrópolis é identificada três anos após tragédia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou, nesta quinta-feira (06), uma ossada encontrada no Morro da Oficina, em Petrópolis, após as enchentes que atingiram a Região Serrana em fevereiro de 2022. Os restos mortais são de Lucas Rufino, uma das últimas vítimas que ainda constavam como desaparecidas na tragédia.

A informação foi confirmada pela Superintendência-Geral de Polícia Técnico-Científica (SGPTC). Os corpos da mãe e da irmã dele já tinham sido encontrados nos escombros do deslizamento no Morro da Oficina, que aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2022. Ao todo, estima-se que 235 pessoas morreram na época por conta dos deslizamentos e enchentes ocasionados pela chuva na região.

Leia também:

➢ Ônibus sai do Rio com destino a São Paulo e cai em ribanceira deixando um morto e 26 feridos

➢ Adolescente escapa de tentativa de estupro em Maricá

A ossada da vítima identificada nesta quinta (06) foi encontrada em novembro do ano passado. As amostras genéticas passaram pela análise da Antropologia Forense e de Odontologia Legal do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) e pelo Instituto de Pesquisa e Perícia em Genética Forense (IPPGF). Segundo a Polícia, os restos mortais de um último desaparecido ainda não foram localizados.