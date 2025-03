Salgueiro divulga comunicado revoltado com Liesa: 'Quadrilha de canalhas'

O Salgueiro conquistou a sétima colocação, e por isso fica de fora do Desfile das Campeãs no próximo sábado (8) - Foto: Reprodução/Instagram

O Salgueiro conquistou a sétima colocação, e por isso fica de fora do Desfile das Campeãs no próximo sábado (8) - Foto: Reprodução/Instagram

Algumas escolas de samba do Grupo Especial do Rio, não estão satisfeitas com o resultado final, que deu a vitória para a Beija-Flor de Nilópolis. No mesmo dia do resultado, nesta quarta-feira (5), o Salgueiro se pronunciou de forma revoltada com a nova direção da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), liderada por Gabriel Davi.

O Salgueiro que conquistou a sétima colocação, e por isso fica de fora do Desfile das Campeãs no próximo sábado (8), divulgou uma nota em suas redes sociais, agradecendo a todos os integrantes da escola envolvidos no desfile. “Queremos agradecer a todos os salgueirenses, à nossa comunidade, à nossa querida torcida, a todos os segmentos da escola, aos nossos compositores, ao nosso patrono, Adilson Oliveira, e ao nosso presidente André Vaz. Enfim, agradecemos a todos que acreditaram nesta administração. Obrigado pelo seu voto de confiança!”, iniciou.

Logo em seguida, o comunicado afirmava que a escola continuaria com a mesma direção. “Gostaríamos de informar que essa administração segue firme no objetivo de conquistar o título no Carnaval de 2026. Já começamos a trabalhar e vamos identificar onde podemos melhorar. Tenham a certeza de que voltaremos ainda mais fortes no próximo ano”, afirmou.

Subindo um pouco mais o tom, a agremiação mandou um recado: “Aos ladrões de plantão, fica o aviso: o Salgueiro não irá se intimidar com essa quadrilha de canalhas que está tentando acabar com o Carnaval, prejudicando aqueles que trabalham com seriedade”, continuou.

E para finalizar o recado, o Salgueiro afirmou que a disputa foi injusta. “O Salgueiro, junto com outras escolas de samba, vai trabalhar para um Carnaval claro, limpo e justo, em respeito ao Carnaval e a todos os amantes da festa. Fiquem todos com Deus. Atenciosamente, Administração Geral”, encerrou.