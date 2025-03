Enredo da Portela, Milton Nascimento convive com Parkinson há dois anos, conta filho do artista

Tema do samba-enredo da Portela no Carnaval 2025, Milton Nascimento foi diagnosticado com Parkinson há dois anos, de acordo com revelação feita por Augusto Nascimento, filho e empresário do artista, à TV Globo.

“Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes”, explicou Augusto, que completou: “Só que, em paralelo, ele está super feliz com a vida. Está super empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que ele vem recebendo.”

Aos 82 anos, o artista passou pela Marquês de Sapucaí como destaque do último carro alegórico da escola de Madureira, na madrugada da última quarta-feira (5)

“Hoje é o dia mais feliz da minha vida! Obrigado, Portela. Obrigado todo mundo. Um beijão”, escreveu Milton Nascimento, no Instagram, após a homenagem recebida.