Seleção Brasileira: Neymar pode voltar a defender a camisa verde e amarela

A lista com o nome dos 23 jogadores escolhidos para defender a Seleção Brasileira, será anunciada pelo técnico Dorival Júnior, nesta quinta-feira (5), às 11h, na sede da CBF. A grande expectativa dos torcedores é pelo possível anúncio de Neymar, que não atua com a camisa brasileira desde outubro de 2023. A euforia ocorre pois o nome do atacante apareceu na pré-convocação de 52 jogadores, na semana passada. Os atletas jogarão, ainda esse mês, contra a Colômbia no dia 20 e a Argentina, dia 25, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Durante a quarta-feira (5), Dorival Júnior esteve reunido com os integrantes da comissão técnica e também com dirigentes da CBF, em um trabalho de finalização da escolha dos convocados. No primeiro momento é uma tarefa que parece fácil, entretanto, é preciso conferir com os clubes sobre lesões que podem ter acontecido nas rodadas do final de semana, ao redor do mundo.

Segundo informações do Itatiaia, Neymar está na lista de pré-convocação ocupando a posição de meia, o que revela que o jogador poderá surgir na lista de 23, possibilitando que Dorival selecione atacantes que já estavam sendo listados com frequência mas que poderiam perder lugar para o jogador do Santos.

Outros nomes que chamaram a atenção

Dentre a lista divulgada, um dos nomes que saltou aos olhos dos amantes de futebol, foi o do lateral-direito do Flamengo, Wesley, que recebeu muitas avaliações positivas por parte da comissão técnica. Além desse Rubro-Negro, também há o Danilo, capitão da Seleção, o atleta ocupa a posição de zagueiro na pré-convocação, mas que poderá ser selecionado em nova colocação, o que dará lugar ao colega de clube.

Próximos jogos da Seleção

O primeiro jogo da Seleção brasileira, será contra a Colômbia, no dia 20 de março, às 21h45, no estádio Mané Garrincha, localizado em Brasília, pela 13ª rodada. Depois desse jogo, no dia 25 o rival será a Argentina, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, às 21h, pela 14ª rodada.

A situação da Seleção brasileira não é das melhores, pois ocupa o quinto lugar nas Eliminatórias, depois de 12 rodadas, enquanto estão a sua frente a Argentina (25), Uruguai (20), Equador (19) e Colômbia (18).

Confira a pré-lista:

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Bento – Al-Nassr (SAU)

Ederson – Manchester City (ING)

Hugo Souza – Corinthians

Lucas Perri – Lyon (FRA)

Weverton – Palmeiras

ZAGUEIROS

Alexsandro – Lille (FRA)

Beraldo – Paris Saint-Germain (FRA)

Danilo – Flamengo

Fabrício Bruno – Cruzeiro

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Léo Ortiz – Flamengo

Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA)

Murillo – Nottingham Forest (ING)

LATERAIS

Dodô – Fiorentina (ITA)

Abner – Lyon (FRA)

Alex Sandro – Flamengo

Alex Telles – Botafogo

Douglas Santos – Zenit (RUS)

Guilherme Arana – Atlético

Vanderson – Monaco (FRA)

Wesley – Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Alisson – São Paulo

André – Wolverhampton (ING)

Andreas Pereira – Fulham (ING)

Andrey Santos – Strasbourg (FRA)

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Éderson – Atalanta (ITA)

Gerson – Flamengo

João Gomes – Wolverhampton (ING)

Joelinton – Newcastle (ING)

Lucas Moura – São Paulo

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

Matheus Cunha – Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. – Santos

Oscar – São Paulo

ATACANTES

Antony – Real Betis (ESP)

Bruno Henrique – Flamengo

Endrick – Real Madrid (ESP)

Estevão – Palmeiras

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Galeno – Al-Ahli (SAU)

Igor Jesus – Botafogo

Igor Paixão – Feyenoord (HOL)

João Pedro – Brighton (ING)

Luiz Henrique – Zenit (RUS)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Samuel Lino – Atlético de Madrid (ESP)

Savinho – Manchester City (ING)

Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)

Yuri Alberto – Corinthians