4 escolas de samba penalizadas somam multas de R$ 380 mil; veja quais

Quatro escolas de samba foram multadas por descumprirem regras do regulamento do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. No total, as penalidades somam R$ 830 mil.

As multas devem ser quitadas em dinheiro, mas nenhuma das agremiações perdeu pontos na apuração.

Confira os motivos das penalidades:

Unidos da Tijuca: R$ 80 mil por não retirar as alegorias dentro do prazo estabelecido.

Mocidade: R$ 250 mil por exceder o limite de 30 integrantes na diretoria, desfilando com 44.

Salgueiro: R$ 250 mil pelo mesmo motivo, desfilando com 56 diretores.

Portela: R$ 250 mil por ultrapassar o limite de 100 componentes no encerramento do desfile.

Leia também:

Beija Flor é campeã do Carnaval 2025; Viradouro garante, por pouco, vaga no Desfile das Campeãs

Apuração da Série Ouro 2025 será nesta quinta (06); saiba onde assistir