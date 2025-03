Beija Flor é campeã do Carnaval 2025; Viradouro garante, por pouco, vaga no Desfile das Campeãs

Campeã no ano passado, a niteroiense Unidos do Viradouro terminou na quarta posição entre as doze escolas de samba do Grupo Especial no Carnaval 2025. A apuração na tarde desta Quarta-feira de Cinzas (05) terminou com a Beija-Flor como a grande campeã, marcando o 15° título da agremiação.

A Vermelho e Branco do Barreto, por sua vez, teve uma tarde tensa; a escola passou a maior parte dos quesitos abaixo da sexta posição e foi só nos últimos quesitos que garantiu sua vaga no Desfile das Campeãs, que acontece na Marquês de Sapucaí no próximo sábado (08).

"Pode comemorar, Nilópolis", declarou, emocionado, Neguinho da Beija-Flor, que se despede oficialmente do Carnaval carioca este ano.

Veja a classificação das escolas de samba do RJ

Beija-Flor — 270.0

Grande Rio — 269.9

Imperatriz — 269.8

Viradouro — 269.4

Portela — 269.4

Mangueira — 269.4

Salgueiro — 269.2

Vila Isabel — 269.1

Unidos da Tijuca — 268.8

Tuiuti — 268.7

Mocidade — 267.9

Unidos de Padre Miguel — 266.8