Apuração da Série Ouro 2025 será nesta quinta (06); saiba onde assistir

Nesta quinta-feira (6), acontece a apuração, que define a Campeã da Série Ouro 2025. A transmissão na TV aberta acontece a partir das 17h, pela primeira vez na Band TV Rio, online pelo Band.com.br, Bandplay e no canal do YouTube Band Folia. Flashes da contagem de votos serão exibidos na programação nacional.

Por conta do incêndio ocorrido no dia 12 de fevereiro na fábrica de fantasias, as escolas de samba do Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte não serão julgadas. Elas desfilaram como hors-concours, ou seja, sem a possibilidade de rebaixamento ou ascensão à primeira divisão.

36 jurados irão avaliar 9 quesitos de cada escola de samba, com quatro jurados para cada quesito. As escolas que serão votadas são: Botafogo Samba Clube, Arranco, Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, União de Maricá, Em Cima da Hora, União da Ilha, Tradição, União do Parque Acari, Vigário Geral, Porto da Pedra, São Clemente e Acadêmicos de Niterói.

No resultado final, as duas últimas colocadas serão rebaixadas para a Série Prata, enquanto a campeã garantirá acesso ao Grupo Especial.



Confira os quesitos e os jurados:

Mestre-sala e porta-bandeira: Thiago Willian Lima, Elizeu de Miranda Correa, Simone de Lima Machado e Marta Lopes Duarte.

Comissão de frente: Flávio Freire Xavier, Luciano Arruda, Fernando Gomes e Simone de Alencar.

Evolução: Talita Veloso, Jaqueline Rodrigues, Matheus Abreu e Leandro Ferreira.

Enredo: Fabrício Herberth, Cláudia Quelhas, Clécia dos Reis Oliveira e Ana Aparecida Ribeiro.

Fantasia: Anderson Ferreira, Adrian Silveira Nunes, Luciano Moreira e Izabella Nobre.

Alegorias e adereços: Ana Maria Bottoni, Renato Costa, Sérvolo Jorge Alves e Camila Mendonça.

Harmonia: Paulo Roberto Fidelis, Alexandre Magalhães, Jorge Antônio Carvalho e Cristina Alves.

Samba-enredo: Renato Vazquez, Bárbara Siqueira, Vinicius Cesar e Jair Silva.

Bateria: Fernanda Gonçalves, Paulo Cesar Correa, Jorge Luiz Gomes e Ricardo Oliveira.