Tentativa de furto termina com prisão em Niterói

As câmeras de segurança também registraram que as portas do comércio estavam danificadas e com sinais de arrombamento - Foto: Divulgação

As câmeras de segurança também registraram que as portas do comércio estavam danificadas e com sinais de arrombamento - Foto: Divulgação

Na madrugada desta terça-feira (5), um homem foi preso em flagrante após tentar furtar um estabelecimento comercial localizado na Rua Visconde de Sepetiba, no Centro de Niterói. A ação foi registrada por agentes da Operação Anti-Furtos do 12º BPM (Niterói).

De acordo com as informações, a equipe foi acionada via telefone 190 por volta de 4h, com a denúncia de que um homem estava tentando arrombar o estabelecimento. Quando os policiais chegaram ao local, presenciaram o momento exato em que o suspeito estava forçando a porta do comércio. Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou disfarçar, fingindo que estava dormindo no local.

Leia também:

Homem é morto a tiros em Itaipuaçu, Maricá

Deputado Renan Jordy agride assessor do governo após desfile na Sapucaí

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o acusado uma chave Philips e uma bolsa contendo um estilete, além de materiais utilizados para o consumo de crack. Testemunhas do local, incluindo o solicitante, confirmaram que viram pelas câmeras de segurança do estabelecimento o momento em que o acusado tentava arrombar a loja, e que sempre que passava algum veículo pela via, ele fingia estar dormindo.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o acusado uma chave Philips e uma bolsa contendo um estilete, além de materiais utilizados para o consumo de crack | Foto: Divulgação

As câmeras de segurança também registraram que as portas do comércio estavam danificadas e com sinais de arrombamento. Diante da evidência, o acusado foi levado à 76ª DP, onde foi autuado em flagrante por furto tentado. O homem já possuía anotações criminais, incluindo duas passagens por roubo e uma por porte irregular de arma de fogo. O homem permanece preso e à disposição da Justiça.